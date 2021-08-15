شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فوزا و4 تعادلات وهزيمتان.. ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك قبل حسم الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، موسماً استثنائياً مع القلعة البيضاء بعدما نجح في قيادة الفريق لاعتلاء قمة الدورى العام خلال الموسم الجارى برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن النادى الأهلى أقرب منافسيه، والذى يحتل المركز الثانى برصيد 68 نقطة.

ونجح كارتيرون في إضافة 52 نقطة إلى رصيد الزمالك منذ توليه مسؤولية الفريق الأبيض خلفاً للبرتغالى جايمى باتشيكو، والذى تمت إقالته بعد تراجع نتائج الفريق الأبيض في النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا.

قاد كارتيرون نادى الزمالك في 22 مباراة منذ عودته لتدريب الفريق خلال الموسم الجارى، نجح في حصد 16 انتصارا، وتعادل فى 4 مباريات بينما تلقى الهزيمة فى مباراتين فقط، كانتا أمام النادى الأهلى في الدور الأول وغزل المحلة.

وتحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس بالدوري، وطالبهم باغلاق صفحة المباراة نهائيًا والتركيز في المباريات المقبلة بالدورى وهي أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسيراميكا.

وأكد كارتيرون للاعبيه أن المباريات المتبقية ليست سهلة بغض النظر عن الدوافع التي يمتلكها المنافسين سواء بالهروب من الهبوط أو المنافسة علي مراكز متقدمة في الدورى، وطالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالخصم في المباريات الأربعة المقبلة لضمان حسم لقب الدورى الموسم الحالي.