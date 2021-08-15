شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فضية طوكيو وشقيقه "فوله واتقسمت نصين".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف محمد الجندى، شقيق البطل أحمد الجندى بطل الخماسي الحديث، الأنظار خلال ظهوره مع شقيقه فى مطار القاهرة الدولي، أثناء استقباله وتكريمه عقب عودته من طوكيو وتتويجه بالميدالية الفضية فى دورة الألعاب الأولمبية، وذلك بسبب الشبه الكبير بين الشقيقين.

ويصغر محمد الجندى شقيقه بعامين، حيث عمره 19 عاما، ويلعب في نادي الشمس، وشارك مع منتخب مصر للخماسي الحديث ببطولة العالم للشباب التي أقيمت فى مصر شهر يوليو الماضي وحصل علي المركز الرابع، وانضم للمنتخب مصر في نهاية عام 2019، وحصل علي المركز الرابع في بطولة الجمهورية عام 2019.

ومارس محمد الجندي لعبة الأسكواش وشارك في بطولتين، ولكنه تحول إلي لعبة الخماسي الحديث بعد إعجابه باللعبة أثناء متابعة شقيقه الأكبر في البطولات، وهو الآن يستعد للتأهل إلي دورة الألعاب الأولمبية فرنسا 2024.



محمد الجندي مع منتخب مصر محمد الجندي مع منتخب مصر

محمد الجندي شقيق احمد الجندي



محمد الجندي شقيق البطل الاولمبي محمد الجندي شقيق البطل الاولمبي

البطل احمد الجندي وشقيقه

احمد الجندي وشقيقه الاصغر



احمد الجندي وشقيقه

أحمد الجندى

واصل أحمد الجندى، لاعب منتخب الخماسى الحديث، كتابية التاريخ وحفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الخماسى بعدما توج بفضية أولمبياد طوكيو 2020 بعد إنجازاته القوية التى حققها مع منتخب بلاده فى كل المشاركات، بالإضافة إلى الفوز بلقب أفضل ناشئ فى العالم، وكذلك الحصول على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم فى الإبداع الرياضى.

ويعد أحمد الجندى بطلا فوق العادة، خاصة أنه لاعب يمتلك العديد من خبرات ومقومات تحقيق الإنجازات منذ مراحل الناشئين.