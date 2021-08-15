شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة القوائم الأفريقية للأهلى والزمالك قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة من البطولات الأفريقية وهى "الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى" فى مأزق كبير قبل إرسال قوائم اللاعبين مساء اليوم إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

س: ما هو آخر موعد لإرسال قوائم اللاعبين النهائية إلى الكاف؟

ج: آخر موعد لإرسال القوائم النهائية إلى الكاف هو الثانية عشرة منتصف الليل.

س: وما هو المأزق التى تمر به الأندية المصرية؟

ج: كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأندية الأفريقية الأربعة الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى باتت فى مأزق حقيقى، قبل إرسال القوائم الأفريقية للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مساء اليوم بسبب عدم فتح باب القيد المحلى، وبالتالى لن تتمكن الأندية من قيد الصفقات الجديدة افريقيا؟

س: وما هو الحل للخروج من هذا المأزق؟

ج: أكد مسئولو الجبلاية أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو أن تقرر هذه الأندية قيد نفس اللاعبين المقيدين حاليا محليا فى القوائم الأفريقية، خاصة أن الكاف منح الأندية الحق فى قيد 40 ناديا فى النسخة الجديدة بدلا من 30 لاعبا، وتابع اتحاد الكرة أن الاندية الافريقية الأربعة سيكون من حقها قيد الصفقات الجديدة فى القوائم الافريقية فى يناير المقبل، خاصة وأن القيد المحلى يبدأ 30 اغسطس المقبل.

س: ما هى مواعيد مباريات النسخة المقبلة من بطولات أفريقيا ؟

ج: حدد الكاف مواعيد مباريات النسخ المقبلة للبطولات الأفريقية للأندية، دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وتُقام مباريات ذهاب الدور التمهيدى الأول خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجارى، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومى 17 و19 من نفس الشهر.

الدور التمهيدى الثانى تُقام مباريات الذهاب فيه بين يومى 15 و17 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومى 22 و24 من الشهر نفسه.

أما دور المجموعات، فتُقام الجولة الأولى منه بين يومى 11 و13 فبراير، والجولة الثانية بين يومى 18 و20، والثالثة بين يومى 25 و27 من نفس الشهر.

وتُقام مباريات الجولة الرابعة بين يومى 11 و13 مارس، والجولة الخامسة بين يومى 18 و20، والسادسة بين يومى 1 و3 أبريل 2022.

وتُلعب مباريات الدور ربع النهائى فى الفترة من 15 إلى 17 ابريل، ومن 20 إلى 24 من نفس الشهر إيابا.

مباريات الدور نصف النهائى تُلعب فى الفترة من 6 إلى 8 مايو، ومن 13 إلى 15 من نفس الشهر إيابا.

أما المباراة النهائية من بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية فتُقام فى الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022.