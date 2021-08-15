مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: تأجيل لقاء سموحة والجونة بسبب "مبدأ تكافؤ الفرص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، سبب تأجيل مباراة سموحة والجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم الأحد، إقامة مباراة سموحة والجونة بالجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز فى التاسعة مساء السبت 21 أغسطس باستاد الإسكندرية بدلا من إقامتها الخميس 19 أغسطس.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن السبب وراء تأجيل المباراة هو إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص بين ناديي الزمالك والأهلي اللذين يتنافسان على لقب الدوري موسم 2020/2021.

وأكد المصدر أن الجونة سيواجه سموحة يوم 21 أغسطس الجاري، و في اليوم نفسه سيلتقي الإنتاج الحربي مع الاتحاد بالجولة ذاتها.

وأضاف: "بالتالي سيحصل الجونة والإنتاج على نفس عدد أيام الراحة قبل مواجهة الجونة للأهلي ومواجهة الزمالك للإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة في المباراتين المحدد لهما يوم 24 أغسطس الجاري".

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.