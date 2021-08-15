رئيس النصر يكشف حقيقة مفاوضاته مع الشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى مسلي آل معمر، رئيس النصر السعودي، دخول النادي في مفاوضات مع محمد الشناوي حارس الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال مسلي آل معمر، في تصريحات لبرنامج "شوت" عبر قناة "SSC" السعودية: "الأخبار الإعلامية جلبت كل لاعبي العالم للنصر، وكان بينهم محمد الشناوي".

وأضاف: "نحترم الشناوي كثيرا وهو نجم كبير، لكن كل المفاوضات التي غير صحيحة".

وأتم رئيس النصر قائلا: "لو أردنا ضم محمد الشناوي نعرف كيف نتواصل معه، نعرف كيف نتواصل مع ناديه ونعرف كيف نضمه".

وكانت عدة تقارير صحفية تناولت اهتمام نادي النصر بالتعاقد مع محمد الشناوي.

وتألق الشناوي بصورة لافتة خلال الموسمين الأخيرين حيث كان صاحب بصمة مميزة في تتويج الأهلي بعدة ألقاب على رأسها دوري أبطال إفريقيا مرتين وبرونزية مونديال العالم للأندية.

يُذكر أن الشناوي (32 عاما) قدم مستوى رائعا مع منتخب مصر في مونديال العالم بروسيا 2018، وأخيرا كان ضمن أفضل لاعبي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.