جيرد مولر.. رحلة أرقام قياسية لم تعد خالدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رحل أسطورة كرة القدم الألماني جيرد مولر عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر ناهز 75 عاما، تاركا ورائه مسيرة استثنائية جعلته يصنف كواحد من أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم.

وُلد مولر في الثالث من نوفمبر من عام 1945 في نويردلينجن في ولاية بافاريا.

وبدأ مولر مسيرته في صفوف فريق نويردلينجن في 1962 واستمر مع الفريق حتى عام 1964، ليسجل مع الفريق 51 هدفا في 31 مباراة.

ثم انتقل إلى بايرن ميونيخ بين عامي 1964 و1979، ليدون رحلة أسطورية مع الفريق البافاري بتسجيل 552 هدفا خلال 607 مباراة، ويصبح الهداف التاريخي للنادي.

غادر مولر ألمانيا بعد ذلك ورحل إلى صفوف فورت لودردال سترايكرز الأمريكي وظل في صفوفه بين عامي 1979 و1981، ليسجل 40 هدفا في 80 مباراة.

وقام الأسطورة الألماني بإنهاء مسيرته مع كرة القدم بعد قضاء موسمه الأخير في الملاعب مع نادي سميث بروزرز لاونج الأمريكي في 1981/1982.

وأحزر مولر الذي أكمل مولر عامه الخامس والسبعين في نوفمبر الماضي 68 هدفا خلال 62 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.

وأحرز مولر 14 هدفا في كأس العالم بعد خوض 13 مباراة، ليصبح الهداف التاريخي الثالث للمونديال، بعد الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا في 24 مباراة)، والبرازيلي رونالدو (15 هدفا في 19 مباراة).

وبعد أن أنهى مولر مسيرته المهنية عام 1982، سقط في ركود وعانى من إدمان الكحول.

وفي السادس من أكتوبر عام 2005 أُعلن أنه يعاني من مرض الزهايمر عندما كان مدربا للفريق الثاني لبايرن ميونيخ، وعاش في دار النقاهة.

711 هدفا في 780 مباراة مع النادي والمنتخب كانت محصلة جيرد مولر، بينهم 85 هدفا في عام 1972 فقط، وهو الرقم الذي خالدا لمدة 40 عاما كأفضل هداف في عام ميلادي واحد، حتى جاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسجل 91 هدفا مع برشلونة في 2012.

كانت أبرز إنجازات مولر الفوز بلقب كأس العالم 1974 ولقب كأس أمم أوروبا 1972 وثلاثة ألقاب في كأس أبطال أوروبا أعوام 1974 و1975 و1976 بالإضافة إلى لقب واحد في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية عام 1967 مع بايرن ميونخ.

كما فاز مولر بأربعة ألقاب في البوندسليجا أعوام 1969 و1972 و1973 و1974 ومثلهم في بطولة الكأس أعوام 1966 و1967 و1969 و1971.

وحصد مولر جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم وجائزة أفضل لاعب في أوروبا في عام 1970 بعد موسم ناجح في بايرن ميونيخ، حيث سجل عشرة أهداف في كأس العالم 1970 وحصل على الحذاء الذهبي كأفضل هداف.

ويبقى مولر الهداف التاريخي للبوندسليجا برصيد 365 هدفا سجلهم خلال 427 مباراة، كما أنه أحرز 35 هدفا خلال 35 مباراة في كأس أوروبا،

وسجل مولر 40 هدفا خلال موسم 1971/1972 من البوندسليجا، وظهر لعقود أن هذا الرقم سيظل خالدا للأبد، إلا أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ تمكن في الموسم الماضي من تحطيم هذا الرقم بتسجيل 41 هدفا في الدوري الألماني.