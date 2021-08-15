مصدر لمصراوي: الشحات يعاني من إجهاد وقد يلحق بلقاء الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن حسين الشحات جناح الفريق يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، وسوف يخضع لفحص طبي من أجل الوقوف على حالته.

وقال المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحاته لمصراوي: "حسين الشحات يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، بسبب ضغط المباريات التي يخوضها الأهلي بواقع مباراتين كل أسبوع".

وتابع: "سوف يخضع اللاعب لفحص طبي قبل مران اليوم من أجل الوقف على حالته، وفرص لحاقه بمباراة طلائع الجيش القادمة قائمة".

ويلعب الأهلي الثلاثاء المقبل أمام طلائع الجيش في الجولة الـ31 من دوري we المصري.

وقام بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي باستبدال حسين الشحات خلال مباراة الفريق التي أقيمت أمس أمام إنبي.