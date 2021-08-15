منتخب مصر يعلن ضم 5 محترفين لمعسكره المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أسماء اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخبي أنجولا والجابون، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وضمت قائمة المحترفين كل من: محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد النني لاعب ارسنال الإنجليزي، أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني ومصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي.

جدير بالذكر أن فترة التوقف الدولي ستنطلق في شهر سبتمبر المقبل، ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفًا على أنجولا يوم 4 سبتمبر، بينما يستضيف الجابون يوم 8 من الشهر ذاته.