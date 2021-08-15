وفاة جيرد مولر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

توفى أسطورة كرة القدم الالماني جيرد مولر اليوم الأحد عن عمر ناهز 75 عاما، بحسب ما أعلن ناديه السابق بايرن ميونخ.

وسجل مولر هدف الحسم لمنتخب ألمانيا الغربية خلال الفوز على هولندا 2 /1 في نهائي كأس العالم 1974 وبعدها بعامين قاد بلاده للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية.

وتوج مولر بثلاثة القاب في كأس أبطال أوروبا بالإضافة إلى لقب واحد في بطولة كأس الكؤوس الأوروبية مع بايرن ميونخ بجانب أربعة ألقاب في البوندسليجا ومثلهم في بطولة الكأس.

ويبقى مولر الهداف التاريخي للبوندسليجا برصيد 365 هدفا سجلهم خلال 427 مباراة.

وأكمل مولر عامه الخامس والسبعين في نوفمبر الماضي لكنه عانى من مرض الزهايمر وعاش في دار للنقاهة.