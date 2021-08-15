رسميا.. برشلونة يعلن غياب علي زين لمدة 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني غياب لاعبه المصري علي زين، الوافد الجديد لفريق كرة اليد، لمدة أربعة أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في أولمبياد طوكيو.

وكان الظهير الأيسر المصري تعرض للإصابة خلال مباراة المنتخب بنصف نهائي أولمبياد طوكيو أمام فرنسا في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال برشلونة في بيان رسمي أن أنطونيو كارلوس أورتيجا، المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي، لن يتمكن من الاعتماد على علي زين لبدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وأضاف النادي الكتالوني أن علي زين تعرض لكسر في المشط الثاني ليده، مشيرا إلى أن الوقت التقريبي لتعافي اللاعب من الإصابة يقدر بأربعة أسابيع.

ونشر علي زين صورة له أثناء سفره إلى إسبانيا اليوم الأحد لبدء رحلته مع برشلونة.

يُذكر أن برشلونة تعاقد رسميا مع علي زين (30 عاما) في شهر يوليو الماضي مع علي زين قادما من الشارقة الإماراتي لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.