طولان: إدارة الدوري "غير احترافية".. سنعاقب جاد.. وأخشى على المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أن إدارة الدوري غير احترافية بالمرة، مضيفًا أنه يخشى على عناصر منتخب مصر من الإصابات خلال الأربع جولات المتبقية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال طولان: "لعبنا أمام الأهلي في ظروف صعبة، تأثرنا بسبب الغيابات (4 إصابات و2 إيقاف)، كما شارك 5 لاعبين ناشئين أمام الأهلي لأول مرة".

وأضاف: "محمود جاد (حارس المرمى) عائد من بعثة المنتخب الأولمبي بوزن زائد (6 كجم ونصف)، ستتم معاقبته وليس هو فقط من تجب معاقبته، كيف تسمح للاعبك أن يصل لمثل هذا الوزن!".

وتابع: "ما حدث من إدارة اتحاد الكرة بشأن تحديد المشاركين في الكونفدرالية قبل نهاية الدوري (كارثة) وعملية غير احترافية بالمرة، الكرة في مصر تدار بعشوائية شديدة".

وواصل: "سبق وطالبت اتحاد الكرة بإلغاء بطولة الدوري الموسم الماضي من أجل التخطيط لما هو قادم ومنح اللاعبين فرصة كافية للراحة مما سيؤثر على منتخب مصر.. (التخطيط عندنا ضايع)".

وأتم طولان حديثه: "متى سينطلق الدوري للموسم؟، أخشى على عناصر منتخب مصر خلال الأربع مباريات المقبلين، البداية بإصابة مهاجم المنتخب محمد شريف".