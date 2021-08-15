بالفيديو | جماهير باريس سان جيرمان تستقبل ليونيل ميسي بحرارة وتحذر مبابي بصافرات استهجان

شهد أول ظهور لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب حديقة الأمراء هذا الموسم أجواءً صاخبة ومتباينة بين الترحيب الحار للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي، وصافرات الاستهجان الموجهة للنجم الفرنسي كيليان مبابي.

وانطلق نهاية الأسبوع الدوري الأسباني لأول مرة منذ 2004 بدون الهداف التاريخي للبطولة “ليونيل ميسي” المنتقل حديثاً إلى باريس سان جيرمان في انتقال مجاني من برشلونة.

وتم تقديم ليونيل ميسي في ملعب حديقة الأمراء لجماهير باريس سان جيرمان بعد ظهر يوم السبت في حفل استقبال لا يصدق، بجانب صفقات النادي الباريسي خلال الميركاتو الصيفي 2021 “أشرف حكيمي، سيرخيو راموس، جيني فينالدوم و جيانلويجي دوناروما” إلا أن كل الأعين كانت على صاحب 6 كرات ذهبية.

ليس هناك شك في أنه كان من السريالي ومثير للغرابة رؤية ميسي يقدم كلاعب في باريس سان جيرمان إلى جانب قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس، لكن هذا هو العالم الذي نعيش فيه الآن حيث تغلب لغة المال على كل ما هو منطقي أو طبيعي.

وتم التقديم قبل مواجهة باريس سان جيرمان مع ستراسبورج برسم الجولة الثانية من الليغ 1، وهي المباراة التي فازوا فيها 4-2 بفضل أهداف ماورو إيكاردي وكيليان مبابي وجوليان دراكسلر وبابلو سارابيا.

جماهير باريس سان جيرمان تستقبل كيليان مبابي بصافرات استهجان.

بالحديث عن النجم الفرنسي كيليان مبابي، فإن ليلة السبت في حديقة الأمراء لم تكن بالمثالية بالنسبة له، حيث تلقى صافرات استهجان قوية من قبل بعض جماهير باريس سان جيرمان، تعبيراً عن انزعاجهم من اخبار اختياره الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وانطلقت صافرات استهجان من جماهير باريس سان جيرمان مباشرة بعد ظهور إسم كيليان مبابي على شاشة ملعب حديقة الأمراء أثناء فترة الإحماء ما قبل مواجهة ستراسبورغ، ما يدل على رفض جماهير العاصمة الفرنسية لتعنت مبابي في التجديد مع فريق مدينته حتى الآن.

وأجمعت كل المصادر الصحفية الفرنسية والإسبانية على عدم رغبة مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي ينتهي صيف 2022، ما يعني إمكانية خروجه مجاناً بعد عام، وحتى التفاوض مع ريال مدريد بداية من يناير القادم وفق ما يمنحه قانون بوسمان.