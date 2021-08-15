مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة الأولى من الدوري الانجليزي، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 15-8-2021.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما نقل على قناة زيجو سبورت سيليكت الهولندية.

وتقام مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، على ملعب السيبرز، وتنطلق صافرة البداية من الحكم الانجليزيأنتوني تايلور، في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية.

يواجه نونو إسبريتو سانتو اختبارًا صعبًا حينما يستقبل توتنهام حامل اللقب مانشستر سيتي، في أولى مباريات المدرب البرتغالي مع الفريق اللندني بمسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما تعودنا عل رؤيته على دكة بدلاء ولفرهامبتون.

وعلى الرغم من خسارة توتنهام أمام مانشستر سيتي مرتين في عام 2021 (الدوري الانجليزي، كأس الرابطة)، إلا أن إسبيريتو سانتو يمكن أن يشعر بالراحة لأن فريقه الجديد لم يهزم في كل من مبارياته الثلاث السابقة في الجولة الافتتاحية ضد السيتزينس، تعادل مرتين، وفاز مرة واحدة.

ومما يبرز حجم المهمة التي ينتظرها المدرب البرتغالي مع توتنهام أمام مانشستر سيتي اليوم، هو أن هناك 20 مدربًا مختلفًا في الدوري الانجليزي الممتاز واجهوا حامل اللقب في مباراتهم الأولى، وتمكن واحد منهم فقط من تحقيق الانتصار.

وتأكد غياب راين سيسينيون عن توتنهام اليوم بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة الوافد الجديد، المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، بالإضافة إلى تانجي ندومبيلي، وهاري كين الذي يرغب في الرحيل.

على الجهة المقابلة، ما زال مانشستر سيتي يستعد لبدء حملة الدفاع عن لقبه، فعلى الرغم من تعاقده مع الدولي الانجليزي جاك جريليش في صفقة قياسية، إلا أنه يرغب بضم المهاجم هاري كين بشدة لتعويض سيرجيو أجويرو.

ونادرًا ما تكون زيارة مانشستر سيتي لفريق توتنهام بمثابة النزهة، حيث خسروا في آخر ثلاث مباريات على ملعب الفريق اللندني، وفشلوا في تسجيل أي هدف في كل مناسبة.

وفي حال خسارة السيتي أمام توتنهام اليوم، سيدون في سجلات المدرب بيب جوارديولا رقمًا سلبيًا، كونه سيخسر للمرة الرابعة على التوالي خارج أرضه لمنافس واحد “توتنهام”.

وسيحصل مانشستر سيتي على بعض الثقة من سلسلة النتائج الإيجابية في الجولة الافتتاحية، حيث نجح في تحقيق الانتصار في كل من المباريات الافتتاحية العشر السابقة، وهذه أطول سلسلة لفريق إنجليزي من هذا القبيل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، غياب النجم البلجيكي كيفين دي بروينه وفيل فودين عن مانشستر سيتي اليوم للإصابة، بالإضافة إلى إيدرسون، جابرييل جيسوس، رحيم ستيرلينج، جون ستونز، وكايل ووكر للراحة.