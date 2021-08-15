بايرن ميونخ يعلن وفاة اسطورة المنتخب الالماني والبوندسليجا جيرد مولر

أعلن نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي، ظهر اليوم الاحد 15 اغسطس 2021، وفاة اسطورة البايرن والمنتخب الالماني والبوندسليجا «جيرد مولر» عن عمر ناهز ال75 عامًا.

وقال رئيس بايرن ميونخ هربرت هينر في بيان رسمي «اليوم هو يوم حزين وأسود بالنسبة لبايرن وجميع مشجعيه، فقد كان جيرد مولر أعظم مهاجم على الإطلاق كما كان شخصًا مهذبًا، كان شخصية متميزة في عالم كرة القدم».

وأضاف هربرت هينر «الجميع إلى جانب زوجته أوشيه وأسرته، يشعر بحزن بالغ، فلولا جيرد مولر لما كان بايرن ميونخ على هذه الصورة التي نحبها جميعًا اليوم، سيبقى اسمه وستبقى ذكراه للأبد».

وولد جيرد مولر في 3 نوفمبر 1945، ولعب في بداية مسيرته الكروية رفقة نادي نورديلنجين 31 مباراة سجل خلالهم 51 هدفًا، ما دفع بايرن ميونخ نحو التعاقد معه في عام 1964.

وصنع مولر مجدًا كرويًا غير عادي رفقة العملاق البافاري بتسجيل 398 هدف في 453 مباراة، كما سجل 68 هدفًا مع منتخب ألمانيا في 62 مباراة دولية.

وتوج الهداف التاريخي لمسابقة الدوري الالماني بلقب كأس أمم أوروبا مع منتخب ألمانيا عام 1972، وبعد عامين قاد البلاد لتحقيق كأس العالم 1974 على حساب هولندا.

وسبق لجيرد مولر التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم (الكرة الذهبية بالون دور) في عام 1970، والحذاء الذهبي الأوروبي عامي 1970 و1972، والحذاء الذهبي في كأس العالم 1970.

واحتفظ مولر بلقب هداف دوري أبطال أوروبا لثلاثة أعوام متتالية 1973 و1974 و1975، كما فاز بلقب الهداف مرة رابعة عام 1977.

وتوج الاسطورة بأربعة ألقاب في الدوري الألماني مع بايرن ميونخ، وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، ولقب في كأس الكؤوس الأوروبية، ولقب إنتر كونتينينتال.