رغم البداية المثالية، بول بوجبا اختار ريال مدريد بدلاً من التجديد مع مانشستر يونايتد

قرر النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد، الانتقال إلى صفوف ريال مدريد في صفقة مجانية بعد نهاية عقده في ملعب أولد ترافورد صيف 2022.

ورغم البداية المثالية للنجم الفرنسي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، يبدو أن لاعب خط الوسط قد اتخذ بالفعل القرار حول مستقبله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وفقاً لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

وقدم بوجبا أداءً متميزاً في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز في فوز مانشستر يونايتد 1/5 أمام ليدز يونايتد، حيث ساهم في كل الأهداف تقريباً بتمريراته البينية المميزة، كما قدم 4 تمريرات حاسمة خلال المباراة.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن بول بوجبا الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد صيف 2022، قرر إكمال عامه الآخر في ملعب أولد ترافورد، والانتقال إلى ريال مدريد الاسباني خلال الميركاتو الصيفي 2022 في صفقة مجانية.

يذكر أن ريال مدريد الاسباني، وبتوصية من مدربه الفرنسي السابق “زين الدين زيدان”، ظل يلاحق النجم الفرنسي منذ بزوغ نجمه في صفوف يوفنتوس الايطالي، في الفترة ما بين 2013-2015، إلا أن قراره بالعودة إلى الفريق الذي بدأ فيه على المستوى العالي، أجل الحلم ولو إلى حين.