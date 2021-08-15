صفقات برشلونة | مهاجمي ارسنال ضمن خيارات النادي الكتالوني لتعزيز خط الهجوم

يدخل مهاجمي نادي آرسنال الإنجليزي، الغابوني “بيير إيمريك أوباميانج” و الفرنسي “ألكسندر لاكازيت” ضمن اهتمامات نادي برشلونة لتعزيز خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي 2021 بعد مغادرة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي للفريق.

وتم عرض مهاجمي النادي اللندني على برشلونة من أجل التعاقد من واحد منهما هذا الصيف، إلا أن إدارة خوان لابورتا تنتظر الحصول على مبلغ جيد من بيع الدنماركي “مارتن برايثوايت” وفقاً لصحيفة السبورت الكتالونية.

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني الهولندي رونالد كومان أعلن صراحةً، حاجة الفريق إلى التعاقد مع مهاجم جديد قبل إغلاق الميركاتو الصيفي 2021 بعد أقل من 20 يوماً، إلا أن الأوضاع المالية للنادي، لا تسمح بالتعاقد مع لاعب جديد، دون التخلص من بعض الأسماء.

ويعتبر الدنماركي مارتن برايثوايت أبرز المرشحين لمغادرة البلوجرانا هذا الصيف، في ظل صعوبة التخلص من الفرنسي أنطوان جريزمان صاحب الراتب السنوي المرتفع، وبعد قدوم الارجنتيني سيرخيو أجويرو في صفقة مجانية من مانشستر سيتي.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة يعاني من أزمة مالية كبيرة، وتضخم كبير في الأجور، أجبره خلال الميركاتو الصيفي 2021 على التخلي عن الهداف التاريخي للنادي، الارجنتيني ليونيل ميسي بشكل مجاني لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي.