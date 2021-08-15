الامارات | أرقام قياسية لفيرمينيو وصلاح وكلوب في الجولة الأولى من "البريمييرليغ"

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية لفيرمينيو وصلاح وكلوب في الجولة الأولى من "البريمييرليغ" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع الانطلاقة القوية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم" البريمييرليغ" في جولته الأولى التي شهدت الكثير من الإثارة والتشويق في الأداء والنتائج بمختلف المباريات، حظيت مباراة نورويتش سيتي مع ليفربول التي أقيمت على ملعب كارو رود مساء أمس السبت بأهمية استثنائية، خصوصا فيما يتعلق بالأرقام القياسية التي شهدتها وتصب جميعها في صالح فريق ليفربول.

ومن أبرز تلك الأرقام تجاوز نادي ليفربول رقم الـ8000 هدف في مسابقة الدوري وحمل هدف اللاعب فيرمينيو" الثاني في مرمى نوريتش سيتي" الرقم 8000 لـ" الريدز" ليصبح فريق ليفربول ثاني الأندية الإنجليزية التي تتجاوز رقم 8000 هدف، بعد مانشيستر يونايتد الذي نجح في تسجيل 8089 هدفا.

كما أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول حقق رقما قياسيا غير مسبوق بالتسجيل في المباراة الافتتاحية للموسم الخامس على التوالي بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه، بعد أن نفذ تمريرتين حاسمتين لزميليه دييجو جوتا وروبيرتو فيرمينيو ساهما في تحقيق الهدفين الأول والثاني لفريقه.

ومن الأرقام المميزة أيضا في تلك المباراة ذلك الرقم الخاص بالمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الذى نجح في قيادة فريقه للفوز بنتيجة 3 أهداف فأكثر في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي للعام السادس على التوالي.

كانت نتائج الجولة الأولى من مباريات " البريمييرليغ " قد أسفرت عن فوز برينتفورد على أرسنال بهدفين مقابل لا شيء، ومانشيستر يونايتد على ليدز يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف، وتشيلسي على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، وليستر سيتي على وولفرهامبتون بهدف نظيف و واتفورد على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وبرايتون على بيرنلي بهدفين مقابل هدف وإيفرتون على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وليفربول على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة.

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