الامارات | وفاة مولر أسطورة بايرن ومنتخب ألمانيا السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مولر أسطورة بايرن ومنتخب ألمانيا السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد إن نجمه السابق جيرد مولر توفي عن 75 عاما.

ومولر لاعب منتخب ألمانيا السابق يعتبر من أعظم الهدافين الذين انجبتهم ملاعب الكرة على مدار تاريخها وقد أحرز 68 هدفا في 62 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا الغربية الذي فاز معه بكأس العالم في 1974.

وهو أيضا صاحب ثالث أكبر سجل تهديفي في تاريخ كأس العالم برصيد 14 هدفا ولا يتفوق عليه سوى البرازيلي رونالدو برصيد 15 هدفا والألماني ميروسلاف كلوسه برصيد 16 هدفا.

وتوج اللاعب الراحل أيضا ببطولة أوروبا 1972 مع المنتخب.

وانضم مولر إلى بايرن ميونيخ في 1964 وأحرز معه 566 هدفا في 607 مباريات رسمية وتميز بمهاراته العالية في ألعاب الهواء وسرعته أيضا إلى جانب قدراته التهديفية.

وعلى‭ ‬مستوى الدوري الألماني سجل مولر رقما قياسيا في عدد الأهداف خلال مسيرته وهو 365 هدفا وتوج خلال مسيرته الحافلة بالألقاب بالدوري الألماني أربع مرات وبكأس أوروبا ثلاث مرات مع النادي البافاري.

وقال هربرت هينر رئيس بايرن ميونيخ في بيان "اليوم هو يوم حزين وأسود بالنسبة لبايرن وجميع مشجعيه. فقد كان جيرد مولر أعظم مهاجم على الإطلاق كما كان شخصا مهذبا. كان شخصية متميزة في عالم كرة القدم".

وأضاف البيان "الجميع، إلى جانب زوجته أوشيه وأسرته، يشعر بحزن بالغ. فلولا جيرد مولر لما كان بايرن ميونيخ على هذه الصورة التي نحبها جميعا اليوم. وسيبقى اسمه وستبقى ذكراه للأبد".

ولم يكشف بايرن ميونيخ عن تفاصيل تتعلق بوفاة لاعبه السابق بينما قال رئيسه التنفيذي أوليفر كان إن نبأ الوفاة كان له تأثير بالغ على الجميع.

وقال كان "إنه واحد من أعظم الأساطير في تاريخ بايرن وهو صاحب انجازات فريدة ومتميزة حتى يومنا هذا وسيبقى للأبد جزءا من التاريخ العظيم لبايرن وكل الكرة الألمانية".

وأردف كان قائلا "كلاعب وكشخص يبقى جيرد مولر متميزا على مستوى بايرن طوال مسيرة تطوره كواحد من أكبر الأندية على مستوى العالم. وسيظل في قلوبنا للأبد.

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