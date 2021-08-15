4 لقاءات حاسمة.. تعرف على المباريات المتبقية للأهلي والزمالك في الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اشتعلت المنافسة على لقب الدوري المصري، بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، وانتصار الأهلي على إنبي بنفس النتيجة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من المسابقة.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 67 نقطة، فيما يحل الأهلي بالمركز الثاني برصيد 65 نقطة.

وبحسب لائحة لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن هناك مجموعة من المحددات التي يتم اللجوء لها في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط.

هذه المحددات هي:

عدد النقاط في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة.

عدد الأهداف المسجلة خارج الأرض في المواجهات المباشرة.

فارق الأهداف عن إجمالي المباريات.

الأهداف المسجلة في جميع المباريات.

وكانت مباراة القمة الأولى في أرض الزمالك، وانتهت بخسارته بهدفين لهدف، أما المباراة الثانية فكانت في أرض الأهلي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله.

يشير ذلك إلى أنه في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط، فإن النادي الأهلي سيفوز بالدوري بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويتبقى للأهلي والزمالك 4 مباريات لكل منهما في الدوري هذا الموسم.

مباريات الأهلي

يتبقى للأهلي مواجهة كل من "طلائع الجيش- المصري- الجونة- أسوان".

مباريات الزمالك

يتبقى للزمالك مواجهة كل من "وادي دجلة - سيراميكا كليوباترا- الإنتاج الحربي- البنك الأهلي".

ترتيب الدوري

وفيما يلي ترتيب مسابقة الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي على الإسماعيلي وإنبي:

1- الزمالك 70 نقطة

2- الأهلي 68 نقطة

3- المصري 49 نقطة

4- سموحة 44 نقطة

5- بيراميدز 34 نقطة

6- الاتحاد السكندري 42 نقطة

7- إنبي 39 نقطة

8- طلائع الجيش 38 نقطة

9- مصر للمقاصة 37 نقطة

10- الجونة 37 نقطة

11- الإسماعيلي 37 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14- المقاولون العرب 32 نقطة

15- البنك الأهلي 29 نقطة

16- أسوان 27 نقطة

17- وادي دجلة 25 نقطة

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة

قائمة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري:

محمد شريف المركز الأول 19 هدف

أحمد ياسر ريان المركز الثاني 15 هدف

أشرف بن شرقي المركز الثالث 13 هدف.