ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي والزمالك على إنبي والإسماعيلي.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن النادي الأهلي من استعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعد فوزه على إنبي بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.‏

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في نفس الجولة

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 67 نقطة، فيما يحل الأهلي بالمركز الثاني برصيد 65 نقطة.

وفيما يلي ترتيب مسابقة الدوري المصري بعد فوز الزمالك والأهلي على الإسماعيلي وإنبي:

1- الزمالك 70 نقطة

2- الأهلي 68 نقطة

3- المصري 49 نقطة

4- سموحة 44 نقطة

5- بيراميدز 34 نقطة

6- الاتحاد السكندري 42 نقطة

7- إنبي 39 نقطة

8- طلائع الجيش 38 نقطة

9- مصر للمقاصة 37 نقطة

10- الجونة 37 نقطة

11- الإسماعيلي 37 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

13- غزل المحلة 34 نقطة

14- المقاولون العرب 32 نقطة

15- البنك الأهلي 29 نقطة

16- أسوان 27 نقطة

17- وادي دجلة 25 نقطة

18- الإنتاج الحربي 20 نقطة

قائمة الهدافين

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري:

محمد شريف المركز الأول 19 هدف

أحمد ياسر ريان المركز الثاني 15 هدف

أشرف بن شرقي المركز الثالث 13 هدف.