تغريدة غامضة من وكيل محمد صلاح تثير جدلاً واسعاً.. وصحيفة بريطانية تفسرها

الشارقة - اميمة ياسر -

فسرت صحيفة ”ليفربول إيكو“، والمقربة من نادي ليفربول، التغريدة التي كتبها رامي عباس، وكيل أعمال النجم العربي المصري محمد صلاح، بعد هدفه الذي أحرزه أمس أمام نوريتش سيتي.

وكان صلاح قد سجل هدفاً وصنع هدفين في المباراة التي أقيمت أمس السبت وانتهت بفوز "الريدز" بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وعقب نهاية المباراة، أثار رامي عباس جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشر تغريدة "غامضة" عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيها باللغة الإنجليزية: "I hope they’re watching آمل أنهم يشاهدون“.

وعلّق مغردون على تغريدة رامي عباس، حيث رأوا أنه يوجه رسالة غير مباشرة لمجلس إدارة ليفربول على خلفية تجديد عقود عدد من نجوم الفريق، ولم تتخذ قراراً بشأن الفرعون المصري.

وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء على تغريدة عباس، حيث قال ”إنها رسالة غامضة إلى مالكي ليفربول، بشأن تمديد عقد الدولي المصري بعد أن أجرى مفاوضات طويلة لتحسين راتبه مع إدارة النادي“.

يشار إلى أن صلاح يتبقى له عامان في نادي ليفربول، ولكن هناك مفاوضات الآن بين النادي الإنجليزي ووكيله بشأن التجديد، بعدما فعل ليفربول ذلك مع فان دايك وفابيينيو وأرنولد وأليسون بيكر.

والسبت المقبل، سيواجه ليفربول فريق بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.