شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب الأهلى والزمالك بسداد المديونيات قبل إرسال القوائم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى بسداد المديونيات قبل إرسال القوائم الأفريقية للاتحاد الافريقى لكرة القدم مساء اليوم.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اليوم، الأحد، هو آخر موعد لإرسال قوائم الأندية المشاركة فى بطولات أفريقيا، وهى "الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى" إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف". وأوضح مسئولو الجبلاية أن آخر موعد لإرسال القوائم إلى الكاف فى الثانية عشرة منتصف الليل.

وقرر الكاف السماح لكل نادٍ بتسجيل 40 لاعبا فى قائمته بدلا من 30، على أن يتواجد 9 لاعبين على مقاعد البدلاء بدلا من 7.

كما قرر الكاف تمديد العمل بقاعدة التبديلات الـ5 لموسم 2021-2022، وهي القاعدة التي اُستحدثت بسبب فيروس كورونا.

وحدد الكاف مواعيد مباريات النسخ المقبلة للبطولات الأفريقية للأندية، دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وتُقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجارى، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 17 و19 من نفس الشهر.

الدور التمهيدي الثاني تُقام مباريات الذهاب فيه بين يومي 15 و17 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 22 و24 من الشهر نفسه.

أما دور المجموعات، فتُقام الجولة الأولى منه بين يومي 11 و13 فبراير، والجولة الثانية بين يومي 18 و20، والثالثة بين يومي 25 و27 من نفس الشهر.

وتُقام مباريات الجولة الرابعة بين يومي 11 و13 مارس ، والجولة الخامسة بين يومي 18 و20، والسادسة بين يومي 1 و3 أبريل 2022.

وتُلعب مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 15 إلى 17 ابريل، ومن 20 إلى 24 من نفس الشهر إيابا.

مباريات الدور نصف النهائي تُلعب في الفترة من 6 إلى 8 مايو، ومن 13 إلى 15 من نفس الشهر إيابا.

أما المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية فتُقام في الفترة من ٢٢ إلى ٢٩ مايو 2022.