شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: انتظرنا نتيجة الإسماعيلى بفارغ الصبر.. والونش أفضل لاعب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن محمود حمدى الونش مدافع الفريق هو أفضل لاعب بالدورى المصرى خلال الموسم الجارى، وقال يكن فى تصريحات لبرنامج "60 دقيقة"، "كلنا كنا منتظرين نتيجة الزمالك مع الإسماعيلى بفارغ الصبر، وأعتبر مشوار الزمالك فى المسابقة غير طبيعى ومحمود الونش هو أفضل لاعب فى الموسم الجارى".

وأضاف يكن، "واجهنا صعوبات كثيرة فى المنافسة حتى قبل مباراة الاتحاد، وجاء قرار الكاف بإرسال قائمة الفرق المشاركة بالكونفدرالية ليشعل اللقاء قبل مواجهة الزمالك، وبعض الحكام الذين يقودون لقاءات مصيرية عليهم علامات استفهام، خاصة بعدما أثاروا أزمات، ورغم كل ذلك تصدروا الدورى".

وأكد يكن أن لاعبى الزمالك تحدوا الصعاب، بينما أهدر لاعبو الإسماعيلى الفرص بسوء حظ، وهذه هى حلاوة الدورى، فالزمالك لم يتأثر بكثير من الغيابات من قبل غاب زيزو ومصطفى محمد وساسى وبن شرقى ولم يتأثر الفريق ولذلك لن يتأثر بغياب عبد الشافى والونش فى مباراة وادى دجلة.

واقترب قطار الدورى المصرى من محطاته الأخيرة بعدما وصل إلى الأسبوع الثلاثين ويتبقى فقط 4 مباريات على إسدال الستار على أحد أطول المواسم الكروية فى تاريخ البطولة، وبقراءة سريعة فى موقف الصراع على القمة المشتعلة بين الأهلى والزمالك تبدو حظوظ الفارس الأبيض هى الأوفر فى التتويج بالدوري، فلقد تمسك فريق الزمالك بصدارة الترتيب بعدما حقق فوزا مهما على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى.

وواصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 فى وصافة جدول الدورى من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الماضية بهدف لكل فريق.