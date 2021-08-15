شكرا لقرائتكم خبر عن هدفين فى 3 دقائق.. ملخص وأهداف مباراة الزمالك والإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الكرة بنادى الزمالك فوزًا هامًا على نظيره الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى، أحرز هدفي الزمالك إمام عاشور في الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 في صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الـ34 في المركز الـ 13 بالدورى.

أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلى

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من.. حارس مرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى، خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل، أمامهما: أحمد مصطفى، شكري نجيب، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

فيما بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حارس مرمى: محمد فوزي، خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، باهر المحمدى، خط الوسط: محمود دونجا، محمد عادل، أمامهما: أحمد مصطفى، شكري نجيب، خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.