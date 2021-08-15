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برة الملعب.. منى محمد لاعبة الطيران: هوايتى الرسم وبحب تامر حسنى ومنى زكى

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "منى محمد" لاعبة كرة اليد فى نادى الطيران والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

 

الرسم والموسيقى.

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

 

الأرز والخضار.

 

من نجمك المفضل؟

 

تامر حسنى 

 

من مطربك المفضل؟

 

تامر حسنى فى كل حاجة

 

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه؟ 

 

أتميز فى دراستى

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

 

لأ.. هتجاهل المعاكسات.

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ 

 

منى زكى

 

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

 

الكاجوال

 

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

 

مش شرط

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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