شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. منى محمد لاعبة الطيران: هوايتى الرسم وبحب تامر حسنى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "منى محمد" لاعبة كرة اليد فى نادى الطيران والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، كما تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

الرسم والموسيقى.

الأرز والخضار.

تامر حسنى

تامر حسنى فى كل حاجة

أتميز فى دراستى

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لأ.. هتجاهل المعاكسات.

منى زكى

الكاجوال

مش شرط