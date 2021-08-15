شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: الكرة تدار بعشوائية ومحمد شريف أول الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، استياءه من خوض المباريات فى مسابقة الدورى بشكل متتالٍ مع راحة يومين فقط بين كل مباراة وأخرى. وقال طولان فى تصريحات لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، ليس هناك اتحاد يخطر فريقا بأنه إذا وصل للمركز الرابع سيشارك فى الكونفدرالية، فهذا سلاح ذو حدين، إنما يحفز الفريق الذى يخوض مباراة أمامى، أو يجعله يتوتر ويتشتت تركيزه، فالأمور تدار بعدم احترافية، وما تشهده الكرة فى مصر لم يشهده من قبل فى أى دوريات أخرى قائلا، "العملية غير احترافية، والكرة تدار بعشوائية، أقسم بالله ما شفت كده دورى كل يومين ماتش، اللى بيحصل مبيحصلش على كوكب الأرض".

وكشف طولان أنه يخشى على منتخب مصر من الإصابات التى ستحدث فى المباريات المتبقية ببطولة الدورى، وهو ما حدث مع محمد شريف الذى يعد الضحية الأولى لتقارب المباريات، وتطرق مدرب إنبى للحديث عن مهارات محمد شريف لاعب إنبى السابق والأهلى الحالي، قائلا إنه لاعب غير تقليدى، لديه سرعة كبيرة داخل الملعب، وسرعة فى إنهاء الهجمة، دون تباطؤ .

من ناحية أخرى، تلقى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى صدمة بعد تأكد غياب محمد شريف عن الفريق لمدة 10 أيام حسبما أعلن الجهاز الطبي، حيث كان يأمل الجهاز الفنى فى أن تكون الإصابة بسيطة ولا تبعد اللاعب طويلا عن الملاعب، لاسيما وأن الإصابة جاءت فى توقيت حرج من عمر الدوري.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلي، عن أن محمد شريف سيغيب عن الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم الحالي، ولن يلحق بالمباريات الأربعة المتبقية من عمر المسابقة، بعدما أثبتت الأشعة التى أجراها هداف الدورى شكواه من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وحاجته لأداء برنامج تأهيلى قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية ومن ثم المشاركة فى المباريات.