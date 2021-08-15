شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أوجستي عن تدريب "سلة" الأهلي بعد الرحيل من الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي»، عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادٍ كبير بحجم وشعبية النادى الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادى بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أوجستى أن المفاوضات مع الأهلى انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب فى وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادى الأهلى والتى تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع فى الفترة القادمة.

وقال أوجستي، «سعيد للغاية بالدعم الكبير الذى لمسته من مجلس إدارة النادى الأهلى فى مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيرى الكبير الذى يعد من الأسباب الرئيسية فى قبولى عرض تولى قيادة «رجال سلة الأهلي» لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات».

وأكد أنه سيبدأ العمل سريعا مع جهازه المعاون؛ استعدادا للموسم الجديد، بحثا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات. وقال إن مرحلة الإعداد تحتاج إلى فترة زمنية مناسبة؛ من أجل بدء الموسم بشكل قوي، خاصة أنه يعرف الكثير عن الأهلى ولاعبيه، مشددا على أن الوقت القادم سيشهد وقوفه بدقة على كل نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق؛ بهدف تشكيل مجموعة قوية ومتجانسة قادرة على المنافسة وتلبية طموحات الجميع.

وأضاف أوجستي: «رجال سلة الأهلى يمتلك لاعبين مميزين، وقائمة متجانسة مما يساعده على النجاح وعلى العمل بقوة فى الفترة القادمة؛ استعدادا لانطلاقة المنافسات فى الموسم الجديد».

يذكر أن أوجستى قاد الزمالك للفوز ببطولة أفريقيا لكرة السلة قبل أن يرحل ثم يتعاقد معه الاهلي.