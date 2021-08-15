شكرا لقرائتكم خبر عن "الدرع يقترب من ميت عقبة".. قراءة فى المحطات الأخيرة للأهلى والزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب قطار الدورى المصرى من محطاته الأخيرة بعدما وصل إلى الأسبوع الثلاثين ويتبقى فقط 4 مباريات على إسدال الستار على أحد أطول المواسم الكروية فى تاريخ البطولة، وبقراءة سريعة فى موقف الصراع على القمة المشتعلة بين الأهلى والزمالك تبدو حظوظ الفارس الأبيض هى الأوفر فى التتويج بالدوري، فلقد تمسك فريق الزمالك بصدارة الترتيب بعدما حقق فوزا مهما على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى.

وواصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 فى وصافة جدول الدورى من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

يتبقى 4 جولات على نهاية الدورى ستكون غاية فى الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، فى الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.

وينتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أى تعثر للزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث فى حال تعادل الزمالك فى أى مباراة من مبارياته الأربعة المقبلة تمنح الأهلى الأفضلية فى التتويج بالدورى، حيث يتفوق الأهلى فى المواجهات المباشرة التى ستحسم لقب الدورى بعد الفوز فى الذهاب 2/1 والتعادل 1/1.

فى المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهاته الأربعة الأخيرة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" للتتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه ولا ينتظر نتائج الأهلى.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 21 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة جمعها 30 مباراة فاز فى 20 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 61 هدفا وتلقت شباكه 23 .

وكانت نتائج الجولة الـ29 من عمر الدورى أشعلت المنافسة وجعلت الأسابيع الأخيرة أكثر إثارة وتشويقا، وقادت المباريات المتبقية من عمر الدورى إلى مرحلة "حبس الأنفاس" مع تغيير الوضع فى المنافسة وتغيير وجهة الدورى من الجزيرة ليكون أقرب إلى ميت عقبة، بعدما انفرد الزمالك بالقمة.

وأنهت الجولة الـ29 من عمر الدورى شراكة الأهلى والزمالك على القمة بعدما كانا يتقاسماها فى الأسابيع الأخيرة بنفس الرصيد من النقاط مع أفضلية للأهلى بفضل المواجهات المباشرة، قبل أن يعتلى الأبيض القمة برصيد 70 نقطة فيما جاء الأهلى فى المركز الثانى برصيد 68 بعد تعادله مع الإسماعيلي، ليكون الزمالك الأقرب لحصد الدورى إذا حافظ على الفوز فى المباريات المتبقية ولم يفقد أى نقاط فى الجولات الاربعة المتبقية من عمر الدوري.

وستلعب نتائج الزمالك فى مباريات الدورى المتبقية فى تحديد بطل الدورى بشكل كبير، بحيث يعود الدرع الغائب لأحضان أبناء ميت عقبة إذا حقق لاعبوه الفوز فى المباريات الأربع الأخيرة دون الانتظار لنتائج المنافس.