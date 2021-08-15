شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يشارك فى البطولة الأفريقية برواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب كرة السلة رجال، بقيادة أحمد مرعى المدير الفنى، فى منافسات البطولة الأفريقية، التي تقام فى الفترة من 25 أغسطس الجارى وحتى 6 سبتمبر المقبل برواندا.

وأقام المنتخب معسكرا بالقاهرة في إطار الاستعداد للمشاركة في البطولة، ويعانى فراعنة السلة من نقص عددى بسبب الإصابات أو سفر بعض اللاعبين الأساسين خارج مصر.

وتاتى مشاركة المنتخب في البطولة ضمن سلسلة من البطولات التي تشارك بها مختلف المنتخبات من ناشئين وناشئات، حيث تشارك منتخبات تحت 16 سنة بالبطولة الأفريقية، وكذلك منتخبات 18 سنة أيضا.

وتأهل منتخب مصر لكرة السلة الناشئين تحت 16 سنة إلي بطولة كأس العالم بعد تحقيق الفوز علي الجزائر بنتيجة 52/70 في نصف نهائي بطولة أفريقيا للناشئين التي تستضيفها مصر علي مجمع الصالات باستاد القاهرة، على أن يواجه مالى فى نهائي البطولة .