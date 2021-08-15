شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحسم مصير مارسيلو الإسماعيلى من مواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الأحد، حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للنادى الإسماعيلى للأشعة لحسم موقفه من مواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز بعد تعرضه للإصابة فى مواجهة الزمالك أمس وعدم قدرته على استكمال المباراة فى الدقيقة 35 ودخل عمر الوحش بدلا منه بعد احتكاك مع التونسى حمزة المثلوثى لاعب الزمالك.

ويستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه محمد حسن لاعب خط الوسط فى مباراة إنبى، بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب اللاعب عن مواجهة الزمالك التى خسرها الدراويش بهدفين دون رد بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الأهلى.

ويواصل الإسماعيلى تدريباته اليوم، الأحد، بدون راحة عقب الخسارة من الزمالك بالأمس نظراً لضيق الوقت قبل مواجهة إنبى، ويخوض اللاعبون الأساسيون فى مباراة الزمالك تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد الذى يعانى منه الفريق بعد خوض ثلاث مباريات قوية فى عشرة أيام أمام بيراميدز ثم الأهلى ثم الزمالك بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً.

من جهته أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي للإسماعيلى، أن الفريق لعب مباراة جيدة أمام الزمالك ولكن دوافع الزمالك كانت أكبر في الفوز وصحوة الدراويش جاءت متأخرة.

وقال علاء وحيد فى تصريحات تليفزيونية، "لا أريد تبرير هزيمة الإسماعيلى، لكن الفريق يتعرض لضغط مباريات كبير جدا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف المتحدث الرسمي للإسماعيلى، "الحديث عن تفويت الإسماعيلي لأي فريق كلام عيال صغيرة، وكلمة التفويت "ممسوحة" من قاموس الاسماعيلي، ولا علاقة لنا بصراع القطبين".

وتابع: "ظهرنا بشكل جيد أمام الزمالك، لكن الصحوة الهجومية أتت متأخرة، ودوافع لاعبي الزمالك الكبيرة حسمت المباراة، والحديث عن التفويت قبل مواجهة الزمالك أثر "نفسيا" علي لاعبي الاسماعيلي خلال المباراة".

وحقق فريق الزمالك فوزا صعبا ومهما على نظيره الإسماعيلى، بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة 30 من الدورى، أحرز هدفى الزمالك إمام عاشور فى الدقيقة 58 وسيف الدين الجزيرى فى الدقيقة 61 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك عند النقطة 70 فى صدارة جدول الدورى بينما يتجمد رصيد الإسماعيلى عند النقطة الـ 34 فى المركز الـ 13 بالدورى.