شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد تلا.. تنظيم دورة ألعاب شعبية فى مركز شباب بالمنوفية "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من أهالى قرية تلا بالمنوفية بطولة تحاكي أولمبياد طوكيو بمركز شباب تلا، وتنافس به الصغار والكبار في عدد من الألعاب من كرة القدم والسباحة وكمال الأجسام وتنس الطاولة و الجمباز، وأطلق عليها المنظمون "أولمبياد تلا"، ونشروا مجموعة كبيرة من الصور والفيديوهات للفعاليات تظهر تفاعل كبير من الحاضرين من أقارب المشاركين وأهالي القرية.



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اولمبياد تلا (2)



اولمبياد تلا (3)

ويظهر اللاعبون في "الأولمبياد الشعبية" بدون زي متطابق وطبيعة حذاء للقدم بشكل محدد ولكن الأهم أن يكون لاعبا ماهرا، وحرص المنظمون على استكمال الصورة وتكريم المشاركين في البطولة بإهدائهم ميداليات تذكارية ولكنها رسمت البسمة علي وجهوهم و علي جميع الحضور.



اولمبياد تلا (4)



اولمبياد تلا (5)



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وأنهت البعثة المصرية في طوكيو 2020 مشوارها الأولمبي، مستقرة في المركز الـ54 عالميا. وحصدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف، على أول ميدالية ذهبية، تحققها مصر منذ عام 2004. وأحرز أحمد أسامة الجندي الميدالية الفضية في ألعاب الخماسي الحديث. فيما حصلت جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، وهداية ملاك، وسيف عيسى، لاعبا التايكواندو، ومحمد السيد لاعب المصارعة، على الميدالية البرونزية في ألعابهم.

وكان تم إسدال الستار على فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التى أقيمت فى العاصمة اليابانية خلال الفترة من 23 يوليو الماضى، وحتى 8 أغسطس الجارى، وذلك فى نسخة استثنائية للأولمبياد تم تأجيلها لمدة عام كامل بسبب فيروس كورونا.



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اولمبياد تلا (10)



اولمبياد تلا (11)



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