الامارات | وكيل حارس الأهلي يحسم الجدل.. الشناوي سيرحل إلى إيطاليا أو إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل حارس الأهلي يحسم الجدل.. الشناوي سيرحل إلى إيطاليا أو إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وكيل حارس النادي الأهلي، الدولي، محمد الشناوي، عن تلقيه عرضين أحدهما من إسبانيا والأخر من إيطاليا لاحتراف "الشناوي"، رافضا الكشف عن اسم الناديين انتظار لمعرفة موقف النادي الأهلي من الموافقة على انتقال الحارس لاحدى الدوريات في أوروبا.



وقال حازم الحديدي، في تصريحات لوسائل الاعلام المصرية، إن الشناوي يملك بالفعل عرضان للاحتراف في أوروبا وأنه رفض الحديث عنهما في الفترة الماضية لضمان تركيز فريقه في بطولة الدوري والتي وصلت إلى منعطفها الأخير.

ونفى الحديدي أن يكون ناديي الهلال والنصر السعوديين تقدما بعرض للحصول على خدمات الشناوى، مشدداً على أن الامر لا يتعدى مجرد عروض شفهية من بعض الوسطاء لم ترتق للصيغة الرسمية.

وأوضح: "العروض الخليجية وعلى رأسها السعودية ليست مرفوضة من حارس الأهلي، مشدداً على أن الأهلى اعتاد ألا يقف في طريق مصلحة نجومه، وهذه ضريبة تدفعها الأندية الكبرى والتي ترحب برحيل النجوم طالما تلقت عرضا مناسبا وتوافر البديل المناسب.

وبدأ الشناوى رحلته مع الساحرة المستديرة ضمن حراس القلعة الحمراء لمدة ثمانية أعوام ثم لعب لأندية حرس الحدود وطلائع الجيش وبتروجيت قبل أن يعود مجدداً للأهلي كحارس ثالث، بعد شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم.

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