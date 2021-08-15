الامارات | حارس الزمالك يفتعل أزمة في الأمتار الأخيرة للدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يفتعل أزمة في الأمتار الأخيرة للدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل حارس مرمى الزمالك، محمد عواد، أزمة داخل "القلعة البيضاء"، بسبب ابتعاده عن المشاركة في الفترة الماضية، دون سبب واضح وذلك بحسب ما أكدته تقارير صحافية مصرية.

وأشار موقع "الوطن سبورت"، أن تولي محمد جنش مؤخراً عرين الزمالك، بناءً على رغبة المدرب الفرنسي كارتيرون، وتفضليه لجنش على حساب محمد عواد وزميله محمد أبوجبل، كان وراء اشعال عواد لأزمة مع ناديه، مطالباً بالرحيل عن صفوف "القلعة البيضاء" مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضح الموقع، أن: "تجاهل الجهاز الفني لعواد رغم ظهوره بشكل جيد في الفترة الأخيرة، كان وراء رفض اللاعب الاستمرار مع ناديه، والقيام بإبلاغ الجهاز الفني في الساعات الماضية، أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الزمالك".

وستعقد لجنة الكرة في النادي التي تضم فاروق جعفر، وحسين السيد اجتماعا خلال الأيام المقبلة، لبحث مستقبل عواد الذي سبق له تولي حراسة مرمى الوحدة السعودي، والإسماعيلي المصري.

وتأتي أزمة عواد مع ناديه، بعد تأكيد الزمالك أحقيته في صدارة الدوري المصري برصيد 60 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي الأهلي، واقتراب الفريق من الأمتار الأخيرة، نحو التتويج باللقب الغائب عن خزائن "القلعة البيضاء" منذ موسم 2014-2015.

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