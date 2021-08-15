الدحيل القطري يطلب البطاقة الدولية لـ فرجاني ساسي.. واتحاد الكرة يرفض

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن اتحاد الكرة رفض رسمياً، إرسال البطاقة الدولية لفرجاني ساسي لاعب السابق إلى نادي الدحيل القطري.

وكانت اللجنة المؤققتة التي تدير شئون اتحاد الكرة قد تلقت طلباً رسمياً من نادي الدحيل القطري لإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب التونسي فرجاني ساسي.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسئولون باتحاد الكرة، إنه وفقاً للوائح "الجبلاية"، فإن فرجاني ساسي عقده ممتد مع نادي الزمالك لنهاية الموسم، وبالتالي لا يمكن إرسال بطاقة دولية للاعب قبل أن ينتهي الموسم بشكل رسمي.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن ساسي لا يوجد أمامه خيارات سوى استخراج بطاقة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد المسئولون أنه لا يمكن إرسال أى بطاقة دولية إلا فى مواعيد القيد المقررة، مشيرين إلى أنه لا يوجد قيد في مصر حالياً.

وكان نادي الدحيل القطرى قد أعلن في وقت سابق تعاقده رسمياً الدولي التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في الصيف الحالي.