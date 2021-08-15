شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب مرة واحدة قبل مواجهة الطلائع بسبب الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريبا واحدا قبل مباراة طلائع الجيش فى الدورى بسبب الإجهاد الذى يُعانى منه الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وفاز الأهلى على إنبى بثنائية نظيفة من توقيع بواليا وأفشة خلال المباراة التى جمعتهما أمس، السبت، بإستاد الأهلى والسلام فى الجولة 30 لبطولة الدوري.

ورفض بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للإهلى، إقامة مران اليوم رغم أن الأهلى سيواجه طلائع الجيش بعد 48 ساعة، وقرر المدير الفنى خوض مران وحيد للفريق من أجل مواجهة حالة الإجهاد التى يُعانى منها الفريق مؤخراً.

وحصل الأهلى على راحة اليوم فيما سيخوض غداً مراناً وحيداً بالتتس قبل التوجه للسويس للمبيت بها استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الثلاثاء فى الجولة 31 لبطولة الدوري.

على صعيد متصل، كشف بيتسو موسيمانى أنه لم يتحدث عن الزمالك منذ وقت قدومه لتدريب الفريق الأحمر قبل 8 أشهر، ولن يتحدث عنه فى الوقت الحالى مع احتدام المنافسة معه قائلا، "أكن الاحترام للزمالك وكل المنافسين وهناك مدرب فى الزمالك كان يتحدث عن الأهلى ولم أرد عليه، ولا أعلم المدرب الحالى يتحدث عن الأهلى أم لا ولكن دورى التحدث عن الأهلى والتركيز مع فريقى فقط".

وأضاف موسيمانى، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة، أن المنافسة لا تزال مستمرة ولا نقلق على شيء لسنا لنا سيطرة عليها ما نتحكم فيه هو مبارياتنا القادمة والله هو من يعلم ما سيحدث فى المباريات القادمة.

وتابع، "فى ظل المباريات المتتالية والضغط قد يكون هناك إصابات أو إيقافات أو ضغط وهو ما حدث بعد غياب محمد شريف ومشاركة بواليا، وكنت أقوم بإراحة شريف فى بعض التغييرات السابقة للحفاظ عليه، وهو يسجل أهداف لنا ويحرز أهداف كثيرة وهو الآن هداف الدوري.