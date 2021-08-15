شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. وليد سليمان يروى تفاصيل انتقاله للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى وليد سليمان لاعب الأهلى كواليس انتقاله للقلعة الحمراء من إنبى فى صيف 2011 قادمًا من إنبى، وقال وليد سليمان خلال تصرحات تليفزيونية سابقة، "خضت اختبارات الأهلى فى التسعينيات ولم أنجح فى التصفيات النهائية"، مشيرًا إلى أنه يشجع الأحمر منذ الصغر.

وأضاف وليد، "كان الحلم الذى يراودنى دائمًا أن ألعب بالقلعة الحمراء، تعلمت الكثير من مختار مختار نجم الأهلى الأسبق الذى كان ينصحنى دائماً بالاجتهاد والحفاظ على مستواى حتى أنضم للأهلي".

وتابع الحاوى، "عماد متعب ومحمد أبو تريكة ووائل جمعة لاعبو الأهلى السابقون، كانوا يخبروننى أثناء تواجدنا فى منتخب مصر بأننى سأنضم للأهلي، أخذت وعدًا من رئيس شركة بتروجت أن آخر موسم لى معهم سأنضم للأهلي، ولكن الإدارة لم تنفذ وعدها ومرضت ودخلت المستشفى بسبب هذا الأمر، وبعد ذلك حصلت على وعد جديد من رئيس النادى أنه بعد عام سأنتقل للأهلي".