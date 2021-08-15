شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: لا نرحب برحيل رامى صبرى واقتراب عودة محمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أنه لا يرحب برحيل رامى صبرى قائد الفريق بالموسم الجديد بعد اهتمام نادى فاركو بضمه، وقال عبد الناصر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، التفريط فى رامى صبرى مسؤولية كبيرة جداً لأنه قائد الفريق، و3 أمور تحسم رحيل اللاعب، وهى الحالة الفنية والعرض المادى ورغبة اللاعب، مضيفا، "عن نفسى لا أفضل رحيل اللاعب والقرار فى النهاية يكون لمجلس الإدارة، وحتى الآن لم يعرض الأمر على حلمى طولان".

وأضاف مدير الكرة بإنبى، للأسف أخطاء التمركز لبعض لاعبى الوسط تسبب فى هدفى الأهلى، وكان من المهم أن يلتزم كل لاعب باللاعب الذى يراقبه، ولكن نانو بيتر أخطأ فى مراقبة بواليا، وحلمى طولان عدل الأمر فى الشوط الثانى.

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن دوافع الفريقين كانت جيدة، ولاعبى إنبى كانوا متعاهدين على تقديم مباراة جيدة لكن استقبال هدفين مبكرين أثر علينا، اللاعب يدافع عن قميصه وقيمته وذاته فى الفريق هذه الدوافع التى نعمل عليها.

وتابع، "محمود جاد وزنه زاد حوالى 6 كيلو ونصف وهذا يؤثر على مستواه بالطبع، ويتبقى له وزن بسيط، وتم وضع برنامج إعداد له لضبط الوزن، والبلعوطى قدم أداء جيدا فى غياب محمود جاد".

وأكد مدير الكرة بإنبى أنه لا توجد أى مفاوضات من الأهلى والزمالك لضم مهاب ياسر، موضحا أنه إضافة لأى فريق إلا أنه مازال لم يظهر بالشكل الذى يجعل الأندية تتهافت عليه، ونرحب بأى عرض".

وعن قائمة الموسم الجديد قال مدير الكرة بإنبى، فى هذا الموسم شارك معنا أكثر من 15 ناشئا منهم 7 لاعبين فى تشكيل الفريق، وهذا منحنا راحة كبيرة فى التفاوض للموسم المقبل، وجددنا بالأمس لاثنين من اللاعبين هما عبد الرحمن سمير ومحمد حسام مواليد 99 والذى سيكون خليفة مجدى كامل نجم المقاولون العرب السابق، وهذا يريحنا فى القائمة الجديدة.

واختتم قائلا، نلعب مباراة كل 48 ساعة وهذا يمثل خطورة شديدة على منتخب مصر.