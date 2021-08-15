شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض رسميا إرسال بطاقة فرجانى ساسى للدحيل القطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض اتحاد الكرة، بشكل رسمى، إرسال البطاقة الدولية لفرجانى ساسى نجم الزمالك السابق إلى نادى الدحيل القطرى، بعدما تلقت الجبلاية طلبا رسميا من نادى الدحيل القطرى لإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب فرجانى ساسى.

وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن فرجاني ساسي، وفقا للوائح اتحاد الكرة المصرى، عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، وبالتالي لا يمكن للجبلاية أن ترسل بطاقة دولية للاعب قبل أن ينتهي الموسم بشكل رسمي.

وأوضح مسؤولو الجبلاية أن فرجاني ساسي لا يوجد أمامه خيارات سوى استخراج بطاقة دولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، كما أكد مسؤولو الجبلاية أنه لا يمكن إرسال أى بطاقة دولية إلا فى مواعيد القيد المقررة وحاليا لا يوجد قيد فى مصر.