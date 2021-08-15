شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض رسميا إرسال بطاقة فرجانى ساسى للدحيل القطرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفض اتحاد الكرة، بشكل رسمى، إرسال البطاقة الدولية لفرجانى ساسى نجم الزمالك السابق إلى نادى الدحيل القطرى، بعدما تلقت الجبلاية طلبا رسميا من نادى الدحيل القطرى لإرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب فرجانى ساسى.
وكشف مسؤولو اتحاد الكرة أن فرجاني ساسي، وفقا للوائح اتحاد الكرة المصرى، عقده ممتد مع الزمالك لنهاية الموسم، وبالتالي لا يمكن للجبلاية أن ترسل بطاقة دولية للاعب قبل أن ينتهي الموسم بشكل رسمي.
وأعلن نادي الدحيل القطرى، التعاقد رسميا مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لمدة 3 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في الصيف الحالي.
وقال الموقع الرسمي للدحيل، "نجحت إدارة النادي في استكمال إجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي بعقد احتراف لثلاث لمواسم قادمة في صفقة إنتقال حر".
وأضاف البيان، "بدأت مسيرة ساسي المولود في 18 مارس 1992م، مع نادي الصفاقسي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري".
وظهر فرجاني في بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده ونجح في احراز هدف لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الانجليزي.