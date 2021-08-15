شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى ينتظر تحديد موقفه النهائى من العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مصطفى فتحى صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك والمعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجارى، تحديد موقفه النهائى من العودة إلى القلعة البيضاء مع بداية الموسم الجديد، حيث لم يتواصل أى مسئول بالنادى مع اللاعب حتى الوقت الحالى.

ويفضل مصطفى فتحى العودة لنادى الزمالك فى الموسم المقبل، وفى حالة عدم العودة أو الحاجة لخدماته فإن اللاعب يفضل الاستمرار مع فريق سموحة، خاصة وإنه نجح فى استعادة مستواه مع الفريق السكندرى وتحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى.

وكان مصطفى فتحى علق على التجديد للزمالك، قائلا: إذا طلب الزمالك التجديد سأوافق بالطبع لأنه بيتى، الأربع مباريات المتبقية في الدورى صعبة على الأهلى والزمالك، خاصة أن مواجهات الزمالك مع فرق تنافس على الهبوط، حتى الآن لا تعرف من سيفوز على الآخر، ونسبة فوز الزمالك بالدورى تصل إلى 100%، وأشرف بن شرقى من أفضل اللاعبين فى الدورى.

واصل متحدثاً عن مفاوضات الأهلى وبيراميدز: لم يتواصل معى أحد من بيراميدز، ولم يحدث أى تواصل بينى وبين الأهلى، إذا لم أعود للزمالك سأستمر مع سموحة، تحديد فرق الكونفدرالية بشكل مفاجئ هذا أمر لم أراه في العالم، وبغض النظر عن أفريقيا أحمد سامى يطمح إلى انهاء الموسم في المركز الرابع.