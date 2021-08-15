شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخرج الأهلى والزمالك من مأزق القوائم الأفريقية؟.. اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الأندية الافريقية الأربعة "الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصرى" باتت فى مأزق حقيقى قبل إرسال القوائم الأفريقية للاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" مساء اليوم.

وأكد مسئولو الجبلاية أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو أن تقرر هذه الأندية قيد نفس اللاعبين المقيدين حاليا محليا فى القوائم الأفريقية، خاصة أن الكاف منح الأندية حق قيد 40 لاعبا فى النسخة الجديدة بدلا من 30.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن الأندية الأفريقية الأربعة سيكون من حقها قيد الصفقات الجديدة فى القوائم الأفريقية فى يناير المقبل، خاصة أن القيد المحلى يبدأ 30 أغسطس المقبل.

وحدد الكاف مواعيد مباريات النسخ المقبلة للبطولات الأفريقية للأندية، دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، وتُقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجارى، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 17 و19 من نفس الشهر.

الدور التمهيدي الثاني تُقام مباريات الذهاب فيه بين يومي 15 و17 أكتوبر، على أن تُلعب مباريات الإياب بين يومي 22 و24 من الشهر نفسه.

أما دور المجموعات، فتُقام الجولة الأولى منه بين يومي 11 و13 فبراير، والجولة الثانية بين يومي 18 و20، والثالثة بين يومي 25 و27 من نفس الشهر.

وتُقام مباريات الجولة الرابعة بين يومي 11 و13 مارس ، والجولة الخامسة بين يومي 18 و20، والسادسة بين يومي 1 و3 أبريل 2022.

وتُلعب مباريات الدور ربع النهائي في الفترة من 15 إلى 17 ابريل، ومن 20 إلى 24 من نفس الشهر إيابا.

مباريات الدور نصف النهائي تُلعب في الفترة من 6 إلى 8 مايو، ومن 13 إلى 15 من نفس الشهر إيابا.

أما المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية فتُقام في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022.