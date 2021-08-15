شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: الزمالك أفضل فريق ويلعب على بطولة ودوافعه كانت أعلى للفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق علاء وحيد المتحدث الرسمى باسم النادى الإسماعيلى، على الهزيمة التى تلقاها فريقه بالأمس أمام نادى الزمالك، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الدولة 30 بالدورى العام وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين.

وقال وحيد في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": الإسماعيلى لعب مع أقوى 3 فرق في فترة زمنية قليلة جداً، وطبيعى أن يكون هناك هبوطاً في المستوى البدنى، وهذا انعكس على نتيجة الأمس أمام الزمالك، والزمالك أفضل فريق ويلعب على بطولة وكانت دوافعه أكبر، وفى الشوط الثانى الاسماعيلى حاصر الزمالك لكن بعدما حقق الزمالك ما أراده، وفى النهاية مباراة أغلقت.

وأضاف: الزمالك فاز على الإسماعيلى فى الدورى والكأس، ولكن قدر الله وماشاء فعل، الإسماعيلى فريق كبير جداً، وجماهير الإسماعيلى حزينة من الخسارة أمام الزمالك ولدينا مباراة أخرى مع إنبى ونعذر لاعبينا على الضغط البدنى.

واصل: الإسماعيلية كلها تطالب ببقاء إيهاب جلال، واهتمام الإعلام بتصريحات إيهاب جلال قبل لقاء الزمالك بالتأكيد أثر على الفريق، ومحمود عثمان الرئيس الشرفى أكد ضرورة تنفيذ طلبات إيهاب جلال الفنية قبل المادية، وسنحدد جلسة مع إيهاب جلال للتجديد ولا توجد أى أزمة في التجديد.

واختتم: سنعقد جلسة للتفاوض مع فخر الدين بن يوسف للتجديد بناءً على رغبة إيهاب جلال واللاعب لم يوقع لبيراميدز.