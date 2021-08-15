شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات للمينى فوتبول يخسر من مولدوفا فى نصف نهائي كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر للسيدات للميني فوتبول من مولدوفا بركلات الجزاء الترجيحية، فى المباراة التي جمعتهما اليوم بنصف النهائي فى بطولة كأس العالم للميني فوتبول بنتيجة 2/1، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، واتجه حكم اللقاء لركلات الترجيح التى حسمها منتخب مولدوفا.

وضمت قائمة المنتخب بقيادة رحاب ممدوح 15 لاعبة كالتالي:- نورهان طارق، ورنا علي، ومريم عبدالهادي، وأسماء إسماعيل، وهند مجدي، وسمر مصر، وسارة بسيوني، وفاطمة الزهراء متولي، وايمان ياسر، وأسماء بدر، وإيمان حسن، ونورهان جلال، ومني السيد، ويارا صبري، وأميرة سمير.

ويقود منتخب مصر رحاب ممدوح مديرًا فنيًا، ونهي عثمان أخصائي العلاج الطبيعي، والمدرب العام عصام الشرقاوي، ومدرب الحراس فكري صالح، وإداري الفريق علي الفقي، والدكتور اشرف الليلي.

ويرافق البعثة كل من اللواء طبيب محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عفيفي، ومستور السرحاني، وناصر محمد علي، والحكم عصام فتح الله.