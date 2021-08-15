شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يبدأ رحلة استكشاف الطلائع قبل موقعة السويس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، من محللى الأداء بجهازه بدء رحلة استكشاف طلائع الجيش بمشاهدة المباريات الخمس الأخيرة فى مسابقة الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل مواجهته المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة 31 لمسابقة الدوري.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مبارياته المقبلة التى تبدأ بمواجهة طلائع الجيش ‏الثلاثاء 17 أغسطس، ثم المصري الجمعة 20 أغسطس، على أن تقام مباراة الأهلي أمام الجونة ‏أحد يومي 23 و24 أغسطس وأمام أسوان أحد يومي ‏‏26 و27 أغسطس.‏

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدورى للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدورى رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفوز على إنبي يبقى بمثابة خطوة مهمة في مشوار المنافسة على الحفاظ على اللقب المحلي.

أضاف موسيماني: لا نفكر سوى في تحقيق الفوز في المباريات المتبقية من عمر مسابقة الدوري، ولا نشغل أنفسنا بأي شيء آخر.

وانتقل المدير الفني للأهلي للحديث عن غياب محمد شريف مهاجم الفريق للإصابة، مؤكدًا أنه يسعى بشكل مستمر لتجهيز البدائل. وقال إنه كان حريصًا على الحفاظ على جميع اللاعبين في ظل ضغط المباريات، وأكبر دليل على ذلك أنه كان يقوم بتغيير محمد شريف طوال الوقت في المباريات الأخيرة قبل إصابته من أجل منحه قسطًا ولو بسيطًا من الراحة.

وشدد موسيماني على أنه يسعى بشكل مستمر لتوفير البدائل في جميع المراكز.

وأوضح أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي خاض 14 مباراة في دوري الأبطال الإفريقي ثم شارك في كأس العالم للأندية، وهو أمر تسبب في إجهاد كبير وعرض الكثير من اللاعبين للإصابة في ظل ضغط المباريات.

وأضاف المدير الفني للأهلي أنه يسعى لتخفيف الضغط على اللاعبين، وهو ما دفعه للاستعانة بسعد سمير ومحمود وحيد واستبدال عمرو السولية وحسين الشحات الذي اشتكى من الآلام في قدمه.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدًا أنه يسعى للحفاظ على سلامة اللاعبين في ظل ضغط المباريات المتبقية.