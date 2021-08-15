شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقبل فينجادا فى فرع مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النادى الأهلى، صباح اليوم الأحد، البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، ومساعده محمد وهبة، أثناء زياراته لمقر قطاع الناشئين بفرع النادى بمدينة نصر.

وحرص خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين بالأهلي، ومايكل بروكيش، المدير الفنى للقطاع على استقبال فينجدا ومساعده والترحيب بهما. وقام فينجادا بمتابعة أجزاء من تدريبات فرق القطاع وأبدى إعجابه بالمستويين الفنى والبدنى للاعبين.

كما دخل فى حديث مطول مع خالد بيبو وبروكيش حول أساليب التدريب وخطط اللعب. وتفقد فينجادا منشآت قطاع الناشئين، سواء قاعة المحاضرات أو غرفة الساونا والجاكوزي، وعيادة الناشئين والجيم، وملاعب التدريبات.



فينجادا 1



فينجادا

وأبدى المدرب البرتغالي إعجابه الشديد بمنشآت قطاع الناشئين وقال إنها لا تقل تطوراً عما يراه في أكبر الأندية الأوروبية، كما أشاد بتواجد وحدة خاصة للقياسات البدنية، مما يساهم بقوة في تطوير مستوى اللاعبين خاصة على الجانب البدني.