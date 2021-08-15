شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير بعد قليل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز إلى مدينة الغردقة ثم التوجه إلى الجونة للإقامة هناك استعدادًا لمواجهة فريق الجونة فى السابعة مساء الاثنين باستاد خالد بشارة فى إطار مباريات الجولة 31 من الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز تدريبه الجماعى فى الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب المباراة، والذى سيشهد وضع اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى خطة المباراة.

وضمت قائمة بيراميدز 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوى

وشهدت القائمة عودة أحمد فتحى وعمر جابر بعد انتهاء الإيقاف، واستمر رمضان صبحى وشريف إكرامى فى الغياب بسبب الإصابة.



بيراميدز



فريق بيراميدز 3