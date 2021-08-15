شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الوردانى يتأهل إلى مستر أولمبيا 2021 لكمال الاجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد الوردانى كمال الأجسام ، في التأهل إلى مستر أولمبيا 2021 لكمال الاجسام بعد حصوله على المركز الأول فى بطولة تكساس برو التي أقيمت فى ولاية تكساس الأميركية، بمشاركة 14 لاعبًا يتنافسون على الفوز باللقب للتأهل مباشرة للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021.

وكان البطل المصري أحمد الورداني قد قدم مستويات مميزة وظهر بشكل جيد خلال مشاركته في آخر بطولتين، حيث فاز بالمركز الثاني في بطولة شيكاغو برو وتامبا برو وكان يستحق على الأقل الفوز بلقب واحدة من البطولتين لأن الفوارق الفنية لم تكن كبيرة لصالح أي من البطلين اللذين تأهلا مباشرة لمستر أولمبيا.