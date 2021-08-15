أحمد الوردانى يتأهل إلى مستر أولمبيا 2021 لكمال الاجسام

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القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد الوردانى كمال الأجسام ، في التأهل إلى مستر أولمبيا 2021 لكمال الاجسام بعد حصوله على المركز الأول فى بطولة تكساس برو التي أقيمت فى ولاية تكساس الأميركية، بمشاركة 14 لاعبًا يتنافسون على الفوز باللقب للتأهل مباشرة للمشاركة في مستر أوليمبيا 2021.
وكان البطل المصري أحمد الورداني قد قدم مستويات مميزة وظهر بشكل جيد خلال مشاركته في آخر بطولتين، حيث فاز بالمركز الثاني في بطولة شيكاغو برو وتامبا برو وكان يستحق على الأقل الفوز بلقب واحدة من البطولتين لأن الفوارق الفنية لم تكن كبيرة لصالح أي من البطلين اللذين تأهلا مباشرة لمستر أولمبيا.
نجح البطل المصرى محمد شعبان نجم كمال الأجسام للمحترفين فى التأهل لبطولة مستر أولمبيا 2021 فى فئة الوزن المفتوح، التى تقام فعاليتها فى شهر أكتوبر المقبل بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، ليلحق شعبان بالبطل المصرى العالمى بيج رامى حامل لقب مستر أولمبيا فى نسختها الأخيرة والذى سيشارك أيضًا فى البطولة هذا العام.
وجاء تأهل البطل المصرى محمد شعبان لمستر أولمبيا بالنقاط بعدما وصل إلى أقصى عدد ممكن أن يحصل عليه لاعب للمشاركة فى مستر أولمبيا، حيث يتأهل اللاعبون وفقاً للائحة التى تنص على إمكانية التأهل مباشرة حال الفوز بالمركز الأول فى بطولات المحترفين او من خلال جمع أكبر عدد من النقاط.
وتعد هذه المشاركة الثانية لمحمد شعبان الذى سبق له المشاركة فى مستر أولمبيا نسخة عام 2019، بعدما تأهل مباشرة عقب تتويجه بالمركز الأول فى بطولة مستر بيج للمحترفين التى تقام سنوياً بالبرتغال، وحالت ظروف الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا فى مشاركة شعبان هذا العام فى البطولة.