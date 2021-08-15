شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محتويات حقيبة لاعبى البارالمبياد فى طوكيو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك البعثة البارالمبية في دورة الألعاب التي تقام بطوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل، بعدد 49 لاعب ولاعبة، يمثلون 8 ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

ومن المقرر أن يتسلم لاعبى البعثة الحقائب الخاصة بالملابس من بينها البدل الرسمية التى يترديها اللاعبون فى طابور العرض، سواء للرجال أو السيدات، وجاءت محتوياتها كالتالى ..

3 ترنج رياضى

7 تيشيرتات

2 حذاء رياضى

بنطلون رياضى

شورت

شبشب

فوطة

بدلة رسمية لطابور العرض

سكارف حريمى "بحقائب البنات"

حذاء كلاسيكى

6 جوارب

حقيبة سفر كبيرة

حقيبة رياضية

حقيبة مقاس وسط



الشبشب و الحذاء الرياضى



التيشيرتات و الشورت



البدل و الترنجات