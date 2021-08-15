شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يخضع لبرنامج تأهيل "الأمامية" ومحاولات للحاقه بآخر مواجهات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع شريف إكرامى، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لبرنامج تأهيلى مكثف فى الوقت الحالى بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية والتى أدت لعدم قدرته على استكمال مواجهة طلائع الجيش فى مسابقة الدورى، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويبذل إكرامى قصارى جهده من أجل العودة سريعًا للمشاركة مع بيراميدز فى المباريات المتبقية فى مسابقة الدورى قبل نهاية الموسم، ومن المتوقع أن يصبح الحارس جاهز للمشاركة مع فريقه فى أخر مواجهة بالدورى أمام غزل المحلة.

ويواصل شريف إكرامى الخضوع للبرنامج التأهيلى تحت إشراف طبيب الفريق ومدرب التأهيل لاسيما أن هناك حرصاً على عدم التعجل بالدفع بالحارس لعدم تفاقم إصابته، لاسيما أن المهدى سليمان يتولى حاليًا مهمة حراسة المرمى ويقدم مستوى جيد.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة فى السابعة من مساء الاثنين باستاد خالد بشارة بمدينة الجونة فى إطار مباريات الجولة 31 من الدورى الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - على جبر - طارق طه - محمد حمدى - أحمد فتحى - أحمد سامى - أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوى.