شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ رحلة البحث عن مدير فنى جديد.. وإيهاب جلال أبرز المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى بيراميدز رحلة البحث عن مدير فنى جديد لتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول بداية من الموسم الجديد، وذلك فى ظل عدم تقديم اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الحالى النتائج المطلوبة، كما لم ينجح فى تحقيق الفوز سوى فى مباراة واحدة منذ تولى زمام القيادة خلفًا للأرجنتينى رودلفو أروابارينا الذى تمت إقالته قبل نهاية الموسم بسبب سوء النتائج.

ويرغب مسئولو نادى بيراميدز في التعاقد مع مدير فنى مصرى صاحب شخصية قوية وفكر فنى على أعلى مستوى لقيادة الفريق المدجج بالنجوم، لاسيما أن طموح إدارة بيراميدز يتمثل فى المنافسة على لقب الدورى وكذلك الكونفدرالية الأفريقية، وتسعى الإدارة لتحقيق ذلك بتوفير كافة طلبات الفريق.

وعاد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى الحالى للصورة بقوة، حيث يعد هو أبرز المرشحين لتولى قيادة بيراميدز فى الموسم الجديد، لاسيما أنه كان مرشحًا لتولى المهمة فى وقت سابق، ورغم إتمام الاتفاق معه إلا أن الإدارة حينها فضلت المدرب الأجنبى على أمل تحقيق الأهداف المطلوبة.

فى السياق ذاته، يحق لنادى بيراميدز توجيه الشكر لتاكيس جونياس عقب انتهاء الموسم الحالى دون سداد أى شرط جزائى، وفقًا للبند الذى تم ذكره فى العقد، وهو الأمر الذى سيسهل على الإدارة اتخاذ القرار فور انتهاء الموسم.

وكان تاكيس برر سوء النتائج التى يحققها مع بيراميدز مؤكدًا أنه لا يمتلك رفاهية الوقت للتعامل الجيد مع اللاعبين وتطبيق فكره، حيث تولى المهمة منذ شهر واحد فقط، واللاعبون ينفذون التعليمات المطلوبة، وسيعمل على إيجاد الطريقة المناسبة لعدم الخسارة فى الدقائق التالية.