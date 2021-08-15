شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع حسين السيد لتحديد ملامح قائمة الزمالك الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، جلسة مع حسين السيد عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، قبل التدريب الجماعى للفريق الكروى الأول الذى سيقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى إطار الاستعداد لمواجهة وادى دجلة فى المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء بالدورى.

ويجتمع كارتيرون مع حسين السيد لتحديد ملامح القائمة الأفريقية التى سيتم تسجيلها، حيث إن آخر موعد لتسجيل القائمة فى تمام الساعة الثانية عشرة صباح الإثنين.

ونظرًا لكون الموسم استثنائى فإن الفرق المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية ستقوم بقيد القائمة الأفريقية قبل قيد القائمة المحلية للموسم الجديد، لاسيما أن الاتحاد الأفريقى يسمح بالتعديل على القائمة التى سيتم تسجيلها فى شهر يناير المقبل، مما سيمنح الفرق فرصة تسجيل اسماء الصفقات الجديدة قبل المشاركة فى دور مجموعات البطولات الأفريقية.

وأوقعت قرعة الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2021 – 2022 فريق توسكر الكيني في مواجهة سولار الجيبوتي، على أن يلعب الفائز بينهما مع الزمالك في دور الـ32 من البطولة.

وهناك 10 فرق لن تخوض غمار الدور التمهيدى وهى الأهلي و الزمالك من مصر، الترجي والنجم الساحلي من تونس، الوداد و الرجاء من المغرب، مازيمبي الكونغولي، صن داونز الجنوب أفريقي، حوريا كوناكري الغيني بجانب سيمبا التنزاني.